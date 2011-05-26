Flash/Flex developer

Динамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду web-программиста. Задачи: • программирование, оптимизация работы сайтов; • изменение ...
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Инамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду программиста с опытом работы на ActionScript3.0.
Компания ABSOLUTIST –
•Сеть игровых порталов, крупнейшими из которых являются Absolutist.com и Wellgames.com.
•Уникальные технологии, позволяющие производить программное обеспечение одновременно для нескольких операционных систем, включая Windows, Macintosh, Linux, Flash, Pocket, Symbian, Windows Mobile, iPhone/iPad, Android.
•Более сотни разработанных игр и бизнес приложений. Аутсорсинг-проекты. Сотрудничество с крупнейшими производителями - Fujitsu Siemens, Toshiba, T-Mobile и CD издателями - Activision, E-games, Akella.
Задача – разработка игр, в том числе мультиплеерных приложений для социальных сетей.
Требования:
знание ActionScript 3.0;
хорошее знание ООП;
хорошее знание среды Flash;
опыт разработки больших приложений на Flex.
Условия работы: полный рабочий день, соцпакет. З/пл договорная.
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