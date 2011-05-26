Flash/Flex developer

Инамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду программиста с опытом работы на ActionScript3.0.

Компания ABSOLUTIST –

•Сеть игровых порталов, крупнейшими из которых являются Absolutist.com и Wellgames.com.

•Уникальные технологии, позволяющие производить программное обеспечение одновременно для нескольких операционных систем, включая Windows, Macintosh, Linux, Flash, Pocket, Symbian, Windows Mobile, iPhone/iPad, Android.

•Более сотни разработанных игр и бизнес приложений. Аутсорсинг-проекты. Сотрудничество с крупнейшими производителями - Fujitsu Siemens, Toshiba, T-Mobile и CD издателями - Activision, E-games, Akella.

Задача – разработка игр, в том числе мультиплеерных приложений для социальных сетей.

Требования:

знание ActionScript 3.0;

хорошее знание ООП;

хорошее знание среды Flash;

опыт разработки больших приложений на Flex.

Условия работы: полный рабочий день, соцпакет. З/пл договорная.