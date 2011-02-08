PHP/JS программист-виртуоз в офис в Москве (ЮВАО)

Ищем разработчика №5 в будуший Amazon, Zappo`s, CSNStores или Diapers.com. Мы серьезная и быстрорастущая компания. За три месяца с запуска мы вышли в прибыль и продолжаем расти по 50 % в месяц. Аллегро – моя третья ...