Для постоянного удаленного сотрудничества требуется фрилансер, знающий : -CSS (без таблиц) -Joomla -WordPress +дополнительные знания приветствуются! от Вас: координаты для связи и примерная вилка цен Мы заинтересованны в постоянном сотрудничестве!
PHP/JS программист-виртуоз в офис в Москве (ЮВАО)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем грамотного программиста в творческий палисадник.
Требования:
— Виртуозное владение PHP/JS.
— Опыт разработки на Symfony или Yii
— Опыт разработки(программирования) GUI на любом
фреймворке или чистом JS
Проекты:
Веб-приложения высокой нагруженности.
От нас: Оформление по ТК, уютный офис в 5 минутах от метро.
50 000 руб на первое время (в дальнейшем ЗП до 100 000)
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