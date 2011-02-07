1С Битрикс программист

Требуются программисты на крупный проект и в штат. Мы бы хотели видеть в вас: ----------------------------- Умного и умеющего логически мыслить человека. Понимающего поставленные задачи и который может исполнить их в срок. С отличным знанием одного или нескольких языков программирования (PHP, ...