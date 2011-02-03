Нужен флеш-дизайнер

Разыскиваем талантливого и требовательного к себе и своим навыкам и умениям AS3-программиста с опытом разработки Flex-приложений. Желательно иметь опыт разработки игр и приложений, тесно взаимодействующих с сервером. Мы ждем активного участия от вас в следующих сферах: 1. разработка ...