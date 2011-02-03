PHP программист

Нужен хороший универсальный специалист с приемлимыми ценами для выполнения сдельных проектов по Веб программированию. Требования: PHP SQL JS HTML+CSS соответственно AS/Flash – желательно С#/C++ – желательно Виды ...
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Требуется программист PHP/MySQL.
Местоположение: Харьков
Работа удаленная, но с возможностью встреч.
Основная задача - освоить существующий контент-менеджер (собственная разработка).
Создание сайтов с его использованием.
Помимо уверенных PHP и MySQL желательны базовые знания HTML/CSS и работы Web серверов.
Как правило, работа с готовой версткой.
Для начала предлагаю сдельную оплату, по проектам.
Важно:
- онлайн доступность в течении рабочего дня;
- отсутствие особенности неожиданно и на длительное время пропадать во время текущей работы над проектом.
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