Программист на удаленку

Нужен хороший универсальный специалист с приемлимыми ценами для выполнения сдельных проектов по Веб программированию.

Требования:

PHP

SQL

JS

HTML+CSS соответственно

AS/Flash – желательно

С#/C++ – желательно

Виды работ:

Верстка сайтов, интеграция дизайна в разные CMS, разработка компонентов для самописной CMS, поиск и исправление багов и уязвимостей, модернизация системы, правка чужого кода, разработка онлайн сервисов под ключ (программная часть).

Ищим специалиста который постоянно будет на связи в ICQ или Skype, чтобы могли в любое время обратиться и передать проект на выполнение. Оплата по факту или по предоплате – в зависимости от заказчика.

Оставляйте предложения с ценами и работами.

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ВНИМАНИЕ!

ТОЛЬКО ОТВЕСТВЕННЫЕ ЛЮДИ.

СРАЗУ ЖЕ ТРЕБУЕМ WMID ДЛЯ ПОДСТРАХОВКИ (В случае нарушения условий сделки он будет блокирован)

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