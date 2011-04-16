Программист на удаленку

Описание проекта: Итернет-магазин Sweettoys.ru товаров для детей приглашает на удаленную работу опытного программиста вэб-сайтов (HTML, PHP). С навыками работы с интернет-магазинами, располагающими широкими диапазоном функций, в т.ч. нестандартных. Задачи: - техническая поддержка текущей версии сайта (движок собственный); - умение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен хороший универсальный специалист с приемлимыми ценами для выполнения сдельных проектов по Веб программированию.
Требования:
PHP
SQL
JS
HTML+CSS соответственно
AS/Flash – желательно
С#/C++ – желательно
Виды работ:
Верстка сайтов, интеграция дизайна в разные CMS, разработка компонентов для самописной CMS, поиск и исправление багов и уязвимостей, модернизация системы, правка чужого кода, разработка онлайн сервисов под ключ (программная часть).
Ищим специалиста который постоянно будет на связи в ICQ или Skype, чтобы могли в любое время обратиться и передать проект на выполнение. Оплата по факту или по предоплате – в зависимости от заказчика.
Оставляйте предложения с ценами и работами.
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ВНИМАНИЕ!
ТОЛЬКО ОТВЕСТВЕННЫЕ ЛЮДИ.
СРАЗУ ЖЕ ТРЕБУЕМ WMID ДЛЯ ПОДСТРАХОВКИ (В случае нарушения условий сделки он будет блокирован)
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