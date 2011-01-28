PHP программист (Magento)

Для постоянной работы в офисе г. Днепропетровск. Минимум 1 год работы программистом в компании (а не на себя фрилансом). Приветствуется знание разговорного английского. Все предложения сбрасывать на почту andron (далее цифра шесть и значок собачки) mail.ru