Для постоянной работы в офисе г. Днепропетровск. Минимум 1 год работы программистом в компании (а не на себя фрилансом). Приветствуется знание разговорного английского. Все предложения сбрасывать на почту andron (далее цифра шесть и значок собачки) mail.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
PHP программист (Magento)
Требования:
* Опыт работы с Magento
* Magento (установка, настройка, обслуживание) Программирование под Magento
* Linux
* SQL, HTML, CSS
* PHP, CMS, XML
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