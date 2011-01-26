Верстальщик и программист для CMS 1C-Битрикс

Требуется специалист для верстки сайтов под 1С-Битрикс и программирования на базе этой CMS. Оплата попроектная, договорная. Сроки не жмут. Приветствуется наличие сертификатов по Битриксу.

Прошу не писать в аську, скайп или почту. Будут рассматриваться заявки, оставленные на этом сайте.