Верстальщик и программист для CMS 1C-Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка84 просмотра
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Требуется специалист для верстки сайтов под 1С-Битрикс и программирования на базе этой CMS. Оплата попроектная, договорная. Сроки не жмут. Приветствуется наличие сертификатов по Битриксу.

Прошу не писать в аську, скайп или почту. Будут рассматриваться заявки, оставленные на этом сайте.

13 лет назад
QuickSite
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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