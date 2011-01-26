Разработчик на Bitrix для долгого сотрудничества

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Есть интернет-магазин, сделанный на Bitrix (редакция Бизнес).

Основной функционал уже готов. В феврале планируется запуск магазина.

В обязанности будет входить доработка необходимых компонентов, разработка новых модулей, написание скриптов, поддержка магазина после запуска.

Знания и навыки, необходимые для работы:

Отличное знание с 1С-Bitrix, наличие завершенных проектов (ссылки на действующие проекты). Знание Wordpress.

HTML, My SQL 5, PHP 5, CSS, XML, JavaScript, AJAX.

Знание Unix, Wind- ws платформ, опыт администрирования и настройки Apache, MySql.

Важное условие – это умение оценивать сроки разработки и придерживаться заявленных сроков.

Опыт разработки функциональных модулей: интернет-магазин, каталог, сопряжение.

Опыт интеграции данных с 1 С – опыт создания высоко нагруженных систем с возможностью масштабирования.

Знание методик разработки ПО, контроль версий, документирование.

Наличие сертификатов желательно, будет большим плюсом.

Задачи на ближайшее время: написание скрипта по внесению новых позиций на сайт, программирование блога на wordpress, интеграция системы авторизации Wordpress и 1C-Битрикс: Управление сайтом, настройка платежных систем и др. доп. сервисы на сайте.

Во вложении ТЗ на скрипт по внесению новых позиций на сайт. Работа начнется с его написания. Интересуют стоимость и сроки для выполнения этой задачи.

13 лет назад
Teya
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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