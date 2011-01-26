Требуется PHP-программист для крупного веб-проекта

Компании easyVeasy специализирующейся в области разработки модулей и тем для Magento требуется: Основные обязанности: • Разработка модулей и тем для Magento • Разработка магазинов на Magento • Участие в разработке технических заданий • Оптимизация Magento Требования: • Не менее 2 летнего опыта работы в области веб-разработки • ...