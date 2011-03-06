Программист на Magento

Компании easyVeasy специализирующейся в области разработки модулей и тем для Magento требуется:

Основные обязанности:

• Разработка модулей и тем для Magento

• Разработка магазинов на Magento

• Участие в разработке технических заданий

• Оптимизация Magento

Требования:

• Не менее 2 летнего опыта работы в области веб-разработки

• Умение разбираться в чужом коде

• Опыт работы в команде, в том числе удалённой

Знания:

• Magento

• PHP 5

• Zend Framework

• JavaScript / AJAX

• OOP / Design patterns

• MySQL

• SVN / Git

• Технический английский на уровне чтения технической документации

Личные качества:

• Ответственность, пунктуальность, придирчивость к мелочам

• Умение планировать и оценивать свои задачи

• Умение быстро разобраться в проекте и чужом исходном коде

• Умение работать в условиях многозадачности и разно приоритетности

• Системный подход к решению задач

Мы предлагаем:

• Работу над интересными модулями, темами , а также участие в разработке высоконагруженных магазинов на базе Magento.

• Полный удалённый рабочий день (10 – 19 GMT +1). Возможен гибкий график работы.

• Карьерный рост

• Ежемесячные бонусы

Заработная плата обсуждается после собеседования через Skype.