В команду на удаленную работу приглашается профессиональный PHP/JS/DB программист с опытом работы более 5 лет и опытом реализации сложных и разнообразных задач.

Обязательные знания:

PHP/JS/HTML/Postgresql/Mysql/Архитектуры веб сервера на unix.

Важно:

Умение качественно делать неинтересные задачи.

В частности вам придется:

Создавать модули / скрипты с нуля или дорабатывать имеющиеся для движка wordpress.

Выполнять абсолютно нестандартные задачи с wordpress.

Исправлять/дорабатывать самописные движки.

Дорабатывать/Исправлять/Переписывать свои коды при необходимости.

Оптимизировать свой и имеющийся программный код.

Писать оптимизированные sql запросы к базам postgresql, mysql.

Создавать оптимизированные структуры базы данных и оптимизировать имеющиеся.

Умение писать технические задания для себя.

Если нет конкретных заданий, искать себе занятия в наших пректах, что-то улучшать, оптимизировать.

Принимать активное участие в развитии проектов.

Вести учет потраченного времени на разработку.

Комментировать код.

Требования:

Высокая скорость выполнения поставленных задач , умение писать оптимизированный код с использованием технологий кеширования под высокую нагрузку, уметь глубоко вникать в задачу, в некоторых случаях уметь работать без технического задания - уметь воспринимать задачу на слух. Для взаимного понимания, нормальный русский язык - обязательно.

Личные качества:

Усидчивость, спокойность, ответственность, исполнительность, честность, инициативность.

Ежемесячный объем задач будет на 2000 usd в мес, при условии 5-ти дневки и 5 часов рабочего времени в день. Оплата поэтапная.

Резюме присылать на e-mail: [email protected]

Обязательно указывайте опыт работы в тех или иных проектах, описание ваших реализаций в них, с какими движками работали, с каким движком больше всего нравиться работать. Так же просьба указать - имеете ли вы вредные привычки и ваше хобби.