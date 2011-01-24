Python (Django Framework)

Компания АртВизио предлагает эту вакансию человеку, который любит программировать. Желание работать, обучаться, стремиться к совершенству — обязательно. Мы предлагаем устроиться к нам на полный рабочий день, на первое время — удалённо, затем в офис. Вы можете быть ...
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Требования:
- Python/DjangoFramework
- MySQL
- CSS/HTML
- Javascript
- jQuery.ajax
- Способность работать в команде и дополнять ее
- Способность работать на результат
- Стремление зарабатывать, а не получать деньги
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