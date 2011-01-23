Требуются программисты php для удаленной работы

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок231 просмотр
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Здравствуйте.

Для постоянного сотрудничества требуются php программисты.

От уровня Вашей подготовленности будут зависеть и задачи, которые Вам будут предлагаться. Задач много и довольно разнообразные.

Основные направления:

- Joomla 1.5 / 1.0

- Исправления мелких недочетов на сайтах

- доработка сайтов на самописных кмс

- разработка больших проектов

- настройка сайтов

- jquery

От Вас требуется выполнять поставленные задачи, и не пропадать.

Оплата сдельная, сразу по факту выполнения работы. Метод оплаты: практически любой.

Заявки отправляйте на адрес [email protected] в заявке укажите:

1. ФИО

2. город

3. навыки и опыт работы

4. по какому из направлений хотите работать

5. сколько времени можете уделять работе

6. Контакты. (приоритет кандидатам с телефоном или из Москвы)

7. Информация, которую хотите ещё сообщить (примеры работ и т.п.)

PHP
13 лет назад
home
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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