Требуются программисты php для удаленной работы

Компания АртВизио предлагает эту вакансию человеку, который любит программировать. Желание работать, обучаться, стремиться к совершенству — обязательно. Мы предлагаем устроиться к нам на полный рабочий день, на первое время — удалённо, затем в офис. Вы можете быть ...
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Здравствуйте.
Для постоянного сотрудничества требуются php программисты.
От уровня Вашей подготовленности будут зависеть и задачи, которые Вам будут предлагаться. Задач много и довольно разнообразные.
Основные направления:
- Joomla 1.5 / 1.0
- Исправления мелких недочетов на сайтах
- доработка сайтов на самописных кмс
- разработка больших проектов
- настройка сайтов
- jquery
От Вас требуется выполнять поставленные задачи, и не пропадать.
Оплата сдельная, сразу по факту выполнения работы. Метод оплаты: практически любой.
Заявки отправляйте на адрес [email protected] в заявке укажите:
1. ФИО
2. город
3. навыки и опыт работы
4. по какому из направлений хотите работать
5. сколько времени можете уделять работе
6. Контакты. (приоритет кандидатам с телефоном или из Москвы)
7. Информация, которую хотите ещё сообщить (примеры работ и т.п.)
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