Junior php-программист

$1000
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки438 просмотров
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Компания АртВизио предлагает эту вакансию человеку, который любит программировать. Желание работать, обучаться, стремиться к совершенству — обязательно.

Мы предлагаем устроиться к нам на полный рабочий день, на первое время — удалённо, затем в офис.

Вы можете быть любого возраста или пола, ваше образование или опыт работы в компаниях не имеет большого значения. Для нас важны ваши знания, умение думать самостоятельно и творчески, но при этом быть способным выполнять четко поставленные задачи.

Больше всего нам хотелось бы видеть на этом рабочем месте — фаната; человека, увлекающегося своим делом, которого не нужно заставлять работать, — потому что мы сами такие. Впереди вас ждёт много разных и интересных проектов, от простых до сложных, и карьерный рост.

Требования:

PHP 5.3 (знание MVC фреймворков будет плюсом)

MySQL

JavaScript/Jquery

Условия:

Интересные проекты, разработка и поддержка сайтов, работа на нашей CMS.

Работа удаленная.

Зарплата от 25000 рублей.

Резюме присылать на [email protected].

В тело письма, пожалуйста, приложите примеры вашего php-кода.

Если вам есть что рассказать -- звоните +7 812 313 26 72.

PHP
12 лет назад
artvisio
Глеб 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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