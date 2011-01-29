Web-программист на постоянную удаленную работу

Хотел бы взять уроки у хорошего php программиста. Хотел бы научится грамотно владеть PHP OOP, MVC, фреймворками и проектированием крупных приложений. ICQ -> 357149081
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рекламному агентству требуется веб-программист для постоянной работы.
Основные направления работы:
Создание сайтов с нуля, переработка сайтов, перенос на другой движок и тп.
Проекты разного рода и сложности. Работа с cms MODX, osCommerce, Bitrix, UMI.cms, Joomla (и проч.)
Обязательно владеть: HTML, CSS, PHP+MySQL, Javascript.
Ajax, опыт верстки страниц, Adobe Photoshop (как плюс)
Возраст: от 21
Опыт работы от года.
Образование желательно высшее.
Заказы необходимо выполнять оперативно.
Оплата сдельная после утверждения работы клиентами.
В заявке желательно указывать желаемый оклад за месяц (возможен такой вариант).
Писать только здесь, обязательно наличие портфолио.
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