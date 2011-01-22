Разработчик веб

Хотел бы взять уроки у хорошего php программиста. Хотел бы научится грамотно владеть PHP OOP, MVC, фреймворками и проектированием крупных приложений. ICQ -> 357149081
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стартап GetCCNA.ru ищет веб-разработчика для создания и поддержки веб-сайта.
Наши принципы:
- Мы приветствуем гибкий график и удаленную работу
- Работа только с новейшими технологиями создания интернет приложений
- Только креативные и талантливые участники проекта
- Демократическая атмосфера принятия решений
- Создание пользовательского интерфейса на уровне лучших мировых примеров
- Не делать бессмысленной ерунды. Качество важнее чем количество!
- Неформальная атмосфера, но серьезное отношение к продукту и клиентам
- Главное – забота о пользователе. Все остальное – вторично.
Обязанности:
- Проектирование и создание системы управления учебным процессом для онлайн-академии на платформе Python/Django/PostgreSQL
- Развертывание и поддержка работоспособности системы на платформа Amazon Elastic Computing Cloud (при масштабировании проекта эта задача будет передана выделенному системному администратору)
Требования:
- Креативность, внимание к деталям, желание создать экстраординарные продукты
- Любознательность, желание проверить и разобраться, не принимать все на веру
- Способность принимать решения, инициативность, не ждать когда тебя попросят
- Экстраверция, желание обсуждать идеи с командой
- Высшее техническое образование или эквивалентный опыт работы
- Опыт программирования от 3 лет. Примеры кода или работающей систем обязательны.
- Знание языка Python. Желателен опыт разработки на Django
- Опыт работы с PostgreSQL (или с другой СУБД с желанием изучить PostgreSQL)
- Умение кодировать HTML4/CSS на основе существующего графического дизайна (с примерами)
- Опыт проектирования и реализации CMS (с нуля или на основе стандартной платформы, например Joomla)
- Опыт создания динамических AJAX веб-страниц. Желательно знание JavaScript библиотек (jQuery, DOJO, Google Closure Tools)
- Желателен опыт интеграции с Google Calendar, OAuth, VKontakte, Facebook
- Опыт конфигурирования Linux (желательно Ubuntu) для использования в качестве веб-сервера
- Желателен опыт развертывания Amazon Elastic Computing Cloud систем
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