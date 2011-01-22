Разработчик веб

Стартап GetCCNA.ru ищет веб-разработчика для создания и поддержки веб-сайта.

Наши принципы:

- Мы приветствуем гибкий график и удаленную работу

- Работа только с новейшими технологиями создания интернет приложений

- Только креативные и талантливые участники проекта

- Демократическая атмосфера принятия решений

- Создание пользовательского интерфейса на уровне лучших мировых примеров

- Не делать бессмысленной ерунды. Качество важнее чем количество!

- Неформальная атмосфера, но серьезное отношение к продукту и клиентам

- Главное – забота о пользователе. Все остальное – вторично.

Обязанности:

- Проектирование и создание системы управления учебным процессом для онлайн-академии на платформе Python/Django/PostgreSQL

- Развертывание и поддержка работоспособности системы на платформа Amazon Elastic Computing Cloud (при масштабировании проекта эта задача будет передана выделенному системному администратору)

Требования:

- Креативность, внимание к деталям, желание создать экстраординарные продукты

- Любознательность, желание проверить и разобраться, не принимать все на веру

- Способность принимать решения, инициативность, не ждать когда тебя попросят

- Экстраверция, желание обсуждать идеи с командой

- Высшее техническое образование или эквивалентный опыт работы

- Опыт программирования от 3 лет. Примеры кода или работающей систем обязательны.

- Знание языка Python. Желателен опыт разработки на Django

- Опыт работы с PostgreSQL (или с другой СУБД с желанием изучить PostgreSQL)

- Умение кодировать HTML4/CSS на основе существующего графического дизайна (с примерами)

- Опыт проектирования и реализации CMS (с нуля или на основе стандартной платформы, например Joomla)

- Опыт создания динамических AJAX веб-страниц. Желательно знание JavaScript библиотек (jQuery, DOJO, Google Closure Tools)

- Желателен опыт интеграции с Google Calendar, OAuth, VKontakte, Facebook

- Опыт конфигурирования Linux (желательно Ubuntu) для использования в качестве веб-сервера

- Желателен опыт развертывания Amazon Elastic Computing Cloud систем