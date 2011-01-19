На постоянной основе, нужен фрилансер знакомый с программированием под NetCat (доработка как готового модуля, так и постоянное администрирование).
Ведущий программист на управление поиск. системой
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Ведущий программист на управление поисковой системой с собственной сетью контекстной рекламы и серверами
необходимо настройка политики управления классификационными факторами
автоматизировать обновление приложений и передачи прав управления частями проекта
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