Программист asp.net

$1000
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В открывающийся филиал московской компании требуются программисты asp.net.

Требования к кандидатам:

Опыт работ от 1 года.

Желательно знание паттернов программирования

знакомство с MVC.Net.

Знание популярных JavaScript-фреймворков jQuery и ExtJs (желательно, но не обязательно).

Опыт работы с БД (MSSql) хотя бы на уровне написания простейших запросов.

Умение разбираться в чужом коде.

Условия:

Возможно трудоустройство для студентов старших курсов.

З.пл. от 25000 рублей, определяется исходя из уровня соискателя.

Испытательный срок 2 месяца, с возможным продлением.

Оформление по ТК РФ, зарплата белая

Работа в офисе.

Гибкий график

Контактный email:[email protected]

13 лет назад
strannica
Мария 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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