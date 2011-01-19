Программист DLE (Москва)

Требуется программист для работы над одним проектом. Задача - разрабатывать модули и вносить коррективы в уже имеющиеся. Работы довольно много, новая появляется постепенно. Сайт работает на DLE 8.3, имеет нестандартный дизайн (совсем нестандартный). Тематика проекта - онлайн игры. Я очень серьезно отношусь к проекту, и обжегся уже не с одним исполнителем (видимо слава "варезного движка" делает своё), по этому я ищу профессионального (или желающего быть таковым) программиста из Москвы. Требования к специалисту:

1. Ежедневный онлайн

2. Телефон, аська, скайп