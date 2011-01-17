Программист на постоянную работу

Нужен удаленный программист для долгосрочного сотрудничества в плане выполнения мелких и средних доработаток по разным сайтам - существующим и новым (все на php+mysql). Каждое задание оценивается индивидуально (1$ - 100$). Требования: Самое главное - вы должны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Привязка сайтов к joomla, wordpress, bitrix (а также работа со всеми трендовыми узконаправленными ЦМС)
- Доработка сайтов
- Написание отдельных модулей
- Написание проектов с нуля
Предпочтительный регион Киев
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