Программист на постоянную работу

Иностранной компании для удаленной работы требуются ответственные Flex разработчики с пониманием Java для постоянной работы над веб-интерфейсами в высоконагруженных веб-проектах. Открыто 2 вакансии. Основная работа будет сосредоточена на реализации работы остальных java-разработчиков команды в интерфейсе, а также создании полноценного ...