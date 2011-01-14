Консультант по Ruby

Требуется Программист Навыки - php, js, html, Css, MySQL. - немножко верстка Задачи: Запуск новых сайтов, граб. Поддержка ряда сайтов, оперативное реагирование для решения возникающих проблем и задач в процессе функционирования. Разработка и установка дополнительных модулей сайта. Усовершенствование админ панели. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Личный консультант языка создания веб-проектов Ruby и программированию в
среде Rails для создания интернет-проектов.
О себе: навыков программирования нет, обучаюсь быстро, сроки ограничены.
Оплата по договоренности.
Рассмотрю любые варианты.
С уважением,
Красушкина Елена
Россия, Санкт-Петербург
89217824220
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