Набираю команду веб-разработчиков

Набираю команду разработчиков для возможного долгосрочного сотрудничества.

Интересуют навыки в веб-програмимировании на PHP, .Net, Javascript, MySQL, AJAX, C#, также нужен опыт работы с известными CMS (Magento, Drupal, Joomla, Wordpress, Typo3, DLE).

Специфика работы заключается в следующем:

Я предоставляю вам проект, вы оцениваете его, если цена и сроки приемлемая мы работаем если нет мы ждем следующего проекта. Главное это своевременность. Если я вас что-то спрашиваю значит с вашей стороны должна быть заинтересованность мне ответить.

Потому как это напрямую зависит от результата получения проекта или не получения, задержка в ответе на вопрос да или нет - не преемлемо.

Направляйте свое резюме и портфолио (с описанием, что было выполненно), а также укажите сколько часов в неделю можете работать и ставка в час или в день, которая будет для Вас наиболее необходима.

Знание английского языка хотябы на уровне достаточном, чтобы прочитать ТЗ и разработать проект соответственно.

Электронный адрес спрашивайте в личке

Жду предложений.