Требуется программист

Привет фрилансерам! Если Вы хотите участвовать в разработке большого проекта, хотите чтобы Вашим кодом пользовались тысячи людей, чтобы Ваше имя стояло в списке разработчиков продукта, Вы умеете писать на Python (Linux CentOS) или Вы хороший веб-дизайнер, тогда Мы ищем именно ...
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Требования: Php, Mysql, JQuery, html, css
Желательно опыт работы со Smarty и Ajax.
Занятость около 4 часов в день. Программирование с ноля, внесение правок в написанный код, поиск ошибок, заполнение разделов.
Ожидаю ваших предложений и зарплатных ожиданий в месяц.
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