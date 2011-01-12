Требуется программист

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок248 просмотров
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Требования: Php, Mysql, JQuery, html, css

Желательно опыт работы со Smarty и Ajax.

Занятость около 4 часов в день. Программирование с ноля, внесение правок в написанный код, поиск ошибок, заполнение разделов.

Ожидаю ваших предложений и зарплатных ожиданий в месяц.

13 лет назад
SakhIndigo
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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