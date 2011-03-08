PHP программист (wordpress)

$600
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Требование к кандидату:

1) HTML – допускается среднее знание

2) JavaScript – допускается средний уровень.

3) PHP – уровень выше среднего.

4) mySQL - достаточно средний уровень

5) SVN - общие понятия

6) Навыки написание плагинов под WORDPRESS

7) Деловые качества:

Легкая обучаемость, Коммуникабельность, Ответственность, Умение работать в команде

Желательно чтобы человек был из Днепропетровска

PHPWordPress
13 лет назад
chasru
Антон 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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