PHP программист (wordpress)

Привет фрилансерам! Если Вы хотите участвовать в разработке большого проекта, хотите чтобы Вашим кодом пользовались тысячи людей, чтобы Ваше имя стояло в списке разработчиков продукта, Вы умеете писать на Python (Linux CentOS) или Вы хороший веб-дизайнер, тогда Мы ищем именно ...
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Требование к кандидату:
1) HTML – допускается среднее знание
2) JavaScript – допускается средний уровень.
3) PHP – уровень выше среднего.
4) mySQL - достаточно средний уровень
5) SVN - общие понятия
6) Навыки написание плагинов под WORDPRESS
7) Деловые качества:
Легкая обучаемость, Коммуникабельность, Ответственность, Умение работать в команде
Желательно чтобы человек был из Днепропетровска
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