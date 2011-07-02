Программист.

$2500
Веб-программированиеЗакрыт17 заявок835 просмотров
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Требуется Программист

Навыки

- php, js, html, Css, MySQL.

- немножко верстка

Задачи:

Запуск новых сайтов, граб.

Поддержка ряда сайтов, оперативное реагирование для решения возникающих проблем и задач в процессе функционирования.

Разработка и установка дополнительных модулей сайта.

Усовершенствование админ панели. Написание новой.

Условия:

1. Долгосрочное сотрудничество

2. Местоположение – любой регион

3. Бесперебойная двухсторонняя связь - телефон, скайп, аська

4. Опыт разработки сайтов

5. Примеры проектов

6. Желательно наличие положительных отзывов

Оплата:

Постоянный ежемесячный оклад

Контракт минимум на пол года.

12 лет назад
cariothida
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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