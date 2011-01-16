Требуется Flex AS3 разработчик со знанием Java

Иностранной компании для удаленной работы требуются ответственные Flex разработчики с пониманием Java

для постоянной работы над веб-интерфейсами в высоконагруженных веб-проектах.

Открыто 2 вакансии.

Основная работа будет сосредоточена на реализации работы остальных java-разработчиков команды в интерфейсе,

а также создании полноценного GUI. Желательно знание MVC.

Проектов несколько, работы - много в связи с переводом интерфейса на флеш с GWT.

Предлагается долговременное, а не попроектное сотрудничество.

Уровень оплаты - в зависимости от опыта работы, высокий.

Ждем ваших откликов!