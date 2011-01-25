Ведущий web-программист (Москва)

Требуется Программист Навыки - php, js, html, Css, MySQL. - немножко верстка Задачи: Запуск новых сайтов, граб. Поддержка ряда сайтов, оперативное реагирование для решения возникающих проблем и задач в процессе функционирования. Разработка и установка дополнительных модулей сайта. Усовершенствование админ панели. ...
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На постоянную неудаленную работу в офисе в Москве требуется Менеджер проекта/ведущий программист в одном лице (CTO - Chief Technology Officer).
Требования:
- знание различных платформ web-программирования (LAMP, ASP.net), их
достоиств и недостатков, продвинутое знание ООП.
- опыт продвинутого системного администрирования, управление серверами,
базами данных. Опыт работы и построения систем с распределенной нагрузкой.
- опыт оптимизации и повышения быстродействия web-сервисов с большой
нагрузкой (опыт в MMOG и других многопользовательских онлайн приложения
приветствуется)
- опыт массовой генерации индивидуальных емейлов, управления большими e-mail рассылками, прохождение спам-фильтров и тп
- опыт правильного построения сайта для SEO-оптимизации, понимание
механизмов работы поисковых систем (Yandex, Google)
- опыт руководства группой и организации работы фрилансеров
- опыт развертывания и раскрутки крупных пользовательских проектов
Обязанности:
- работа с фрилансерами (подбор, постановка задач, контроль сроков)
- осуществление контроля качества по всем направлениям web-разработки
- построение и реализация оптимальной архитектуры сайта
- выбор оптимальной платформы и архитектуры для реализации того или иного
сервиса\приложения, поиск технологических решений
- разработка ключевого функционала сервиса, в том числе проектирование и
программирование
- глубокий анализ трафика и поведения пользователей за пределами
тривиальных Яндекс метрики и Google Analytics, знание и настройка которых
подразумевается по умолчанию
- осуществление контроля качества по всем направлениям web-разработки
(включая регулярный code-review)
Вознаграждение:
- по результатам собеседования:
достойный фикс + хороший бонус + возможен привлекательный опцион
-гибкий график
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