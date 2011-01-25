Ведущий web-программист (Москва)

На постоянную неудаленную работу в офисе в Москве требуется Менеджер проекта/ведущий программист в одном лице (CTO - Chief Technology Officer).

Требования:

- знание различных платформ web-программирования (LAMP, ASP.net), их

достоиств и недостатков, продвинутое знание ООП.

- опыт продвинутого системного администрирования, управление серверами,

базами данных. Опыт работы и построения систем с распределенной нагрузкой.

- опыт оптимизации и повышения быстродействия web-сервисов с большой

нагрузкой (опыт в MMOG и других многопользовательских онлайн приложения

приветствуется)

- опыт массовой генерации индивидуальных емейлов, управления большими e-mail рассылками, прохождение спам-фильтров и тп

- опыт правильного построения сайта для SEO-оптимизации, понимание

механизмов работы поисковых систем (Yandex, Google)

- опыт руководства группой и организации работы фрилансеров

- опыт развертывания и раскрутки крупных пользовательских проектов

Обязанности:

- работа с фрилансерами (подбор, постановка задач, контроль сроков)

- осуществление контроля качества по всем направлениям web-разработки

- построение и реализация оптимальной архитектуры сайта

- выбор оптимальной платформы и архитектуры для реализации того или иного

сервиса\приложения, поиск технологических решений

- разработка ключевого функционала сервиса, в том числе проектирование и

программирование

- глубокий анализ трафика и поведения пользователей за пределами

тривиальных Яндекс метрики и Google Analytics, знание и настройка которых

подразумевается по умолчанию

- осуществление контроля качества по всем направлениям web-разработки

(включая регулярный code-review)

Вознаграждение:

- по результатам собеседования:

достойный фикс + хороший бонус + возможен привлекательный опцион

-гибкий график