PHP программист, Киев

Компания, в которую входят сайты автомобильной и туристической тематики, открывает вакансию на должность senior php programmer.

Требования:

- PHP4(5), xHTML, CSS, JavaScript, XML;

- ООП;

- AJAX;

- jQuery;

- MySQL;

- Кроссбраузерная валидная верстка.

- Кеширование и работа с проектами высокой нагрузки.

- Умение работать с CMS-системами, в особенности joomla!

- Умение разбираться в чужом коде.

- Реализация поставленных задач от этапа анализа до сдачи.

- Ответственность и креативность

- Пунктуальность

Условия работы:

- Офис в Киеве, в центре. Станция М. Кловская. 2 мин.

- Рабочий день 9 часов, включая перерыв 1 час.

- График с 11:00 до 20:00 или возможно другое время. Офис работает с 9:00 до 21:00

- Молодой коллектив, отдельное рабочее место, кухня, доставка обедов в офис.

- Оплачиваемый отпуск 2 недели в год.

Обязанности:

- Разработка и поддержка сайтов разного уровня сложности.

- Оптимизация кода для сайтов высокой нагрузки.

- Работа с технической документацией.

- Предоставление своих идей по реализации конкретного плана задач.

Наличие портфолио - обязательно!

vigo.vlasna[at]gmail.com