Нужен веб-программист

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки293 просмотра
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Знание Joomla + компоненты

возраст не имеет значение,

требования: ОНЛАЙН хороший и постоянный, проф знания

подробности в переписке

Желательно г. ВОРОНЕЖ, но если специолист нормальный то мона и другой город

13 лет назад
gd-art
Шерзод 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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