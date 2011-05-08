Специалист NetCat на длительное сотрудничество

Знание Joomla + компоненты возраст не имеет значение, требования: ОНЛАЙН хороший и постоянный, проф знания подробности в переписке Желательно г. ВОРОНЕЖ, но если специолист нормальный то мона и другой город
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На постоянной основе, нужен фрилансер знакомый с программированием под NetCat (доработка как готового модуля, так и постоянное администрирование).
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