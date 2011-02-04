Удаленный PHP/MySQL программист со знанием Symfony

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок174 просмотра
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Для работы над проектами компании срочно требуется удалённый PHP/MySQL программист.

Требования:

- Опыт работы 2-3 года.

- Знание Symfony framework

- Возможность работать не менее 30 часов в неделю.

- Ответственность, предсказуемость.

- Оплата $6-$8/час.

Преимущества:

- Свободный рабочий график.

- Не требуем, чтобы вы работали эксклюзивно с нами.

- Четко поставленные задачи

- Достойный уровень оплаты

- Работа над крупными интересными проектами

PHPMySQL
13 лет назад
millen
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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