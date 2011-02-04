Удаленный PHP/MySQL программист со знанием Symfony

Хотел бы взять уроки у хорошего php программиста. Хотел бы научится грамотно владеть PHP OOP, MVC, фреймворками и проектированием крупных приложений. ICQ -> 357149081
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для работы над проектами компании срочно требуется удалённый PHP/MySQL программист.
Требования:
- Опыт работы 2-3 года.
- Знание Symfony framework
- Возможность работать не менее 30 часов в неделю.
- Ответственность, предсказуемость.
- Оплата $6-$8/час.
Преимущества:
- Свободный рабочий график.
- Не требуем, чтобы вы работали эксклюзивно с нами.
- Четко поставленные задачи
- Достойный уровень оплаты
- Работа над крупными интересными проектами
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно знать только это: HTML, CSS -> xhtml (W3C) PHP -> CodeIgniter js -> jQuery CS:Source, SteamВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день, Требуется вебмастер, с опытом работы с различными cms, джумла, битрикс и другие. Задачи: - Добавление/удаление/корректировка информации - Исправление ошибок на сайтах - Добавление новых блоков или их изменение - Работа с хостингами - Установка, настройка цмс Требования: - Постоянное нахождение в сети - ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Обязанности: * разработка новых проектов * поддержка текущих проектов Обязательные Требования: * обязательно присутствие в on-line пн-пт, с 10 до 19 по Москве ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть несколько скриптов, которые надо дорабатывать, а также писать новые. Нужен опытный программист, который сможет в сроки все делать и не будет пропадать на несколько дней. Доработки нужны на постоянной основе, так что работы будет ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20000
Ведущий программист на управление поисковой системой с собственной сетью контекстной рекламы и серверами необходимо настройка политики управления классификационными факторами автоматизировать обновление приложений и передачи прав управления частями проектаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Срочно нужен программист знакомый с ViArt Shop движком [viart.com; viarts.ru] Задачи: - интеграция сервиса OnVerify.com - доработка/изменение некоторого функционала - исправление замеченых ошибок - разработка собственного дизайна - и др. Оплата: - сдельная, по мере выполнения каждой конкретной задачи Заинтересован в долгосрочном сотрудничествеВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужны разработчики с опытом коммерческой разработки на CMF ModX (интеграция шаблона, написание модулей/снипетов/чанков) Поток заказов, разной сложности, достаточно велик, поэтому хотелось бы работать с 2-3 программистами. От вас нужно: 1. ФИО 2. Страна, город, часовой пояс GMT 3. Портфолио ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
В открывающийся филиал московской компании требуются программисты asp.net. Требования к кандидатам: Опыт работ от 1 года. Желательно знание паттернов программирования знакомство с MVC.Net. Знание популярных JavaScript-фреймворков jQuery и ExtJs (желательно, но не обязательно). Опыт работы с БД (MSSql) хотя бы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Ищется удаленный PHP программист на постоянную работу. Профессиональные навыки и умения: Знание и понимание PHP5, MySQL, Apache, HTML, CSS, XML, Javascript; Опыт работы с JavaScript фреймворками (JQuery, MooTools, Prototype) Опыт работы с PHP фреймворками (Symphony, YII, codeigniter) Опыт работы ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад