Вебмастер для поддержки сайтов

Хотел бы взять уроки у хорошего php программиста. Хотел бы научится грамотно владеть PHP OOP, MVC, фреймворками и проектированием крупных приложений. ICQ -> 357149081
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Требуется вебмастер, с опытом работы с различными cms, джумла, битрикс и другие.
Задачи:
- Добавление/удаление/корректировка информации
- Исправление ошибок на сайтах
- Добавление новых блоков или их изменение
- Работа с хостингами
- Установка, настройка цмс
Требования:
- Постоянное нахождение в сети
- Не полная занятость, выполнение задач по появлению
- Загрузка в день 1-3 часа, может более, сегодня много, завтра может ничего не быть
- Опыт работы с сайтами и цмс обязателен
Условия:
- Минимальная ставка, с перспективой.
- Оплата по яд, вмр
Оставляйте заявки, пишите в приват. Заявки скрыты.
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