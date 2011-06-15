Требуется копирайтер/рерайтер с техническим образованием (или хотя бы мышлением), который умеет писать об IT-технологиях и услугах, и имеет в этом опыт. Есть 5 статей на небольшом промо-сайте о защите видео-контента (DRM) и распространении этого контента ...