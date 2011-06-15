Требуется копирайтер/рерайтер с техническим образованием (или хотя бы мышлением), который умеет писать об IT-технологиях и услугах, и имеет в этом опыт. Есть 5 статей на небольшом промо-сайте о защите видео-контента (DRM) и распространении этого контента ...
Делаем сложные информационные системы. Иногда ищем специалистов разного IT-профиля под проект.
Телефон: (812) 313-26-72, Санкт-Петербург.
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1000
Любая смена на выбор: Ночная смена с 20 до 8. Дневная смена с 8 до 20. Техническая поддержка клиентов хостинг компании. Знание: — CentOS/Debian. — ...Служба поддержки7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Компания АртВизио (Санкт-Петербург) предлагает эту вакансию человеку, который любит администрировать Linux/FreeBSD. Мы предлагаем устроиться к нам на полный рабочий день, на первое время — удалённо, затем в офис. Вы ...Хостинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Компания АртВизио предлагает эту вакансию человеку, который любит программировать. Желание работать, обучаться, стремиться к совершенству — обязательно. Мы предлагаем устроиться к нам на полный рабочий день, на первое время — удалённо, затем в офис. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Компания АртВизио предлагает эту вакансию человеку, который любит создавать красивые и качественные сайты. Желание работать, обучаться, стремиться к совершенству — обязательно. Больше всего нам хотелось бы видеть на этом рабочем месте — ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад