artvisio

Глеб artvisio

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
ООО «АртВизио»

Делаем сложные информационные системы. Иногда ищем специалистов разного IT-профиля под проект.

[email protected]

Телефон: (812) 313-26-72, Санкт-Петербург.

  • Копирайтер/рерайт для IT-статей (DRM/CDN)

    Требуется копирайтер/рерайтер с техническим образованием (или хотя бы мышлением), который умеет писать об IT-технологиях и услугах, и имеет в этом опыт. Есть 5 статей на небольшом промо-сайте о защите видео-контента (DRM) и распространении этого контента ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Системный администратор

    $1000

    Компания АртВизио (Санкт-Петербург) предлагает эту вакансию человеку, который любит администрировать Linux/FreeBSD. Мы предлагаем устроиться к нам на полный рабочий день, на первое время — удалённо, затем в офис. Вы ...

    ApacheCentOSDebianLinuxMySQL
    Хостинг6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Junior php-программист

    $1000

    Компания АртВизио предлагает эту вакансию человеку, который любит программировать. Желание работать, обучаться, стремиться к совершенству — обязательно. Мы предлагаем устроиться к нам на полный рабочий день, на первое время — удалённо, затем в офис. ...

    JavaScriptjQueryMySQLPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-дизайнер/верстальщик на постоянную работу

    $1000

    Компания АртВизио предлагает эту вакансию человеку, который любит создавать красивые и качественные сайты. Желание работать, обучаться, стремиться к совершенству — обязательно. Больше всего нам хотелось бы видеть на этом рабочем месте — ...

    CSSHTML
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад