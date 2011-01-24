PHP программист

Компания АртВизио предлагает эту вакансию человеку, который любит программировать. Желание работать, обучаться, стремиться к совершенству — обязательно. Мы предлагаем устроиться к нам на полный рабочий день, на первое время — удалённо, затем в офис. Вы можете быть ...
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Ищется PHP разработчик с серьезным опытом работы готовый взяться за масштабный проект и вести его дальше.
Проект действительно большой и сложный, в двух словах это интернет-магазин, API для клиентского приложения и серверная часть издательского ПО.
Часть задуманого уже реализована так что придется покопаться в чужом коде.
Возможно придется отвлекаться на мелкие спец проекты, но это будет происходить нечасто.
Фуллтайм, центр, демократия и инновации.
Обязанности
Разработка бекэнда интернет-магазина и издательского ПО.
Создание API для ПО.Документирование своей деятельности.
Участие в наших спецпроектах (создание различных мелких сервисов).
Дальнейшая поддержка и развитие проекта.
Требования
Опыт разработки на языке PHP (ООП, Doctrine, Zend).
Опыт работы с MySQL.
Опыт работы с платежными системами.
Опыт администрирования веб-серверов (apache, nginx).
Опыт веб разработки в нагруженных проектах с разнесение проекта на несколько серверов.
Опыт работы с JavaScript (уверенное владение framework jQuery);
Опыт вёрстки страниц, понимание базовых приницпов.
Присылайте резюме на [email protected]
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