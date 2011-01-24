PHP программист

Ищется PHP разработчик с серьезным опытом работы готовый взяться за масштабный проект и вести его дальше.

Проект действительно большой и сложный, в двух словах это интернет-магазин, API для клиентского приложения и серверная часть издательского ПО.

Часть задуманого уже реализована так что придется покопаться в чужом коде.

Возможно придется отвлекаться на мелкие спец проекты, но это будет происходить нечасто.

Фуллтайм, центр, демократия и инновации.

Обязанности

Разработка бекэнда интернет-магазина и издательского ПО.

Создание API для ПО.Документирование своей деятельности.

Участие в наших спецпроектах (создание различных мелких сервисов).

Дальнейшая поддержка и развитие проекта.

Требования

Опыт разработки на языке PHP (ООП, Doctrine, Zend).

Опыт работы с MySQL.

Опыт работы с платежными системами.

Опыт администрирования веб-серверов (apache, nginx).

Опыт веб разработки в нагруженных проектах с разнесение проекта на несколько серверов.

Опыт работы с JavaScript (уверенное владение framework jQuery);

Опыт вёрстки страниц, понимание базовых приницпов.

Присылайте резюме на [email protected]

www.fmg-russia.ru