Опытный PHP программист в офис или удаленно.

Компания АртВизио предлагает эту вакансию человеку, который любит программировать. Желание работать, обучаться, стремиться к совершенству — обязательно. Мы предлагаем устроиться к нам на полный рабочий день, на первое время — удалённо, затем в офис. Вы можете быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
* Разработка скриптов и web-приложений с использованием PHP и MySql
Требования:
* Обязателен опыт в разработке скриптов и web-приложений, с использованием PHP и MySql от 2-х лет.
* PHP на высоком уровне:
- опыт создания многопоточных приложений для сбора информации из Интернет
- понимание основ ООП
* MySQL - опыт работы с высоконагруженными базами данных. (~9млн. записей, ~200 запросов/сек.)
- опыт работы с пакетами Memcashed,Sphinx (если готовы предложить другие пакеты - обсудим)
* Знание HTML, CSS, JS, jQuery, AJAX, XML, JSON;
* Умение разбираться в чужом коде;
* Написание кода по стандартам, грамотное комментирование кода;
* Знание основ Unix: базовые знания настройки named, httpd, mysqld,nginx
Дополнительно приветствуется (не является обязательным в виду легкости приобретения):
* Опыт работы с шаблонизаторами (Smarty);
* Опыт работы с CMS (Joomla)
Условия:
* Возможна работа в офисе 5 дней в неделю, если вы в Санкт-Петербурге, либо полностью удаленная работа.
Тип занятости:
Полная занятость, гибкий график
Официальное оформление.
Зарплата 30000-50000 т.р. в зависимости от квалификации.
Просьба оставлять свои заявки здесь, я сам свяжусь с вами.
UPD: Для приема на работу необходимо выполнить тестовое задание, текст в аттаче.
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