Опытный PHP программист в офис или удаленно.

Обязанности:

* Разработка скриптов и web-приложений с использованием PHP и MySql

Требования:

* Обязателен опыт в разработке скриптов и web-приложений, с использованием PHP и MySql от 2-х лет.

* PHP на высоком уровне:

- опыт создания многопоточных приложений для сбора информации из Интернет

- понимание основ ООП

* MySQL - опыт работы с высоконагруженными базами данных. (~9млн. записей, ~200 запросов/сек.)

- опыт работы с пакетами Memcashed,Sphinx (если готовы предложить другие пакеты - обсудим)

* Знание HTML, CSS, JS, jQuery, AJAX, XML, JSON;

* Умение разбираться в чужом коде;

* Написание кода по стандартам, грамотное комментирование кода;

* Знание основ Unix: базовые знания настройки named, httpd, mysqld,nginx

Дополнительно приветствуется (не является обязательным в виду легкости приобретения):

* Опыт работы с шаблонизаторами (Smarty);

* Опыт работы с CMS (Joomla)

Условия:

* Возможна работа в офисе 5 дней в неделю, если вы в Санкт-Петербурге, либо полностью удаленная работа.

Тип занятости:

Полная занятость, гибкий график

Официальное оформление.

Зарплата 30000-50000 т.р. в зависимости от квалификации.

Просьба оставлять свои заявки здесь, я сам свяжусь с вами.

UPD: Для приема на работу необходимо выполнить тестовое задание, текст в аттаче.