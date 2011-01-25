Требуется программист/верстальщик под DLE

Добрый день коллеги.

В связи с большой загрузкой верстальщика требуется дополнительный программист/верстальщик под DLE.

Идеальный вариант это человек который может просто сверстать макет под DLE, может при необходимости сверстать и натянуть, может дописать функционал по необходимости.

Просьба указывать :

1. Среднюю цену за вёрстку главной + остальные

2. Опыт работы с DLE

3. Уровень знания CMS.

Вёрстка обычно требуется обычная: кроссбраузерная (от ИЕ7), валидная.

Ваши цены скрыты. Спасибо всем откликнувшимся.