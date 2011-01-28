Vamax-Group

Добрый день, коллеги. Находимся в поиске дополнительного специалиста по SMO (ВК, ФБ, Твиттер, Одноклассники, другие менее распространённые сети). Приглашения, реклама любыми белыми методами (интересует целевая аудитория). SEO продвижение не интересует. Оплата сдельная ...
Мы рады приветствовать Вас на нашей страничке!
Спектр наших услуг:
* Программирование
Сайты на базе популярных CMS (систем управления сайтами) , таких как Datalife Engine, Joomla, Wordpress, Drupal, Shop-Script, Simpla и Bitrix. Можем предложить Вам разработку движков с нуля под нужный функционал .
* Дизайн любой сложности в том числе flash.
* Полиграфия
Визитки, квартальные календари, открытки, сувенирная продукция.
* СЕО
Продвижение в топ-10 по Яндексу, Гуглу по ключевым запросам, оптимизация сайта под поисковики.
* Аудит сайтов
Указание всех недочётов и возможных вариантов корректировки, составление сметы.
* Игры
Создание игр и приложений для социальных сетей ( ВКонтакте, Mail.ru, Facebook ), технология flash.
* Фото/Видео
Можем предложить Вам профессиональную фото и видео съёмку.
Офис в Москве. Все работы ведутся по договору с полной гарантией обеспечения требуемого качества и функционала.
Телефоны:
(495) 954-82-67
Почта: [email protected]
ICQ: 6602404
Skype: vamaxgroup
- $2500Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Добрый день коллеги. В связи с большой загрузкой верстальщика требуется дополнительный программист/верстальщик под DLE. Идеальный вариант это человек который может просто сверстать макет под DLE, может при необходимости сверстать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад