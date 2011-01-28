Vamax-Group

Мы рады приветствовать Вас на нашей страничке!

Спектр наших услуг:

* Программирование

Сайты на базе популярных CMS (систем управления сайтами) , таких как Datalife Engine, Joomla, Wordpress, Drupal, Shop-Script, Simpla и Bitrix. Можем предложить Вам разработку движков с нуля под нужный функционал .

* Дизайн любой сложности в том числе flash.

* Полиграфия

Визитки, квартальные календари, открытки, сувенирная продукция.

* СЕО

Продвижение в топ-10 по Яндексу, Гуглу по ключевым запросам, оптимизация сайта под поисковики.

* Аудит сайтов

Указание всех недочётов и возможных вариантов корректировки, составление сметы.

* Игры

Создание игр и приложений для социальных сетей ( ВКонтакте, Mail.ru, Facebook ), технология flash.

* Фото/Видео

Можем предложить Вам профессиональную фото и видео съёмку.

Офис в Москве. Все работы ведутся по договору с полной гарантией обеспечения требуемого качества и функционала.

Телефоны:

(495) 954-82-67

Почта: [email protected]

ICQ: 6602404

Skype: vamaxgroup