Требуется программист Flash

-Разработка флэш приложений на actionscript 3.0 не менее 1 года.

-Разработка php+mysql приложений не менее 1 года.

-Опыт создания клиент серверных приложений(связка флэш-пхп или флэш и другой серверный язык)

-Умение создавать хорошо читаемый код с комментариями.

Вариант оплаты сделка или помесячная, на выбор.

Вариант работы удаленная или работа в офисе, на выбор

Опыт работы обязателен, желательно портфолио по проектам.

Все заявки отправляйте на электронную почту: [email protected] с пометкой в теме Flash программист