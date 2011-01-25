Программист + верстальщик для работы с Битрикс

Приветствую всех. Требуется на постоянное сотрудничество Flash разработчик с опытом работы в социальных сетях (вКонтакте, Мой мир, Одноклассники, Фейсбук). Наличие портфолио, и готовых проектов — обязательно. Основные обязанности: Разработка приложений различной сложности. В основном игровые приложения. Оставляйте ваши предложения здесь или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для работы над проектом требуется Битрикс-программист и верстальщик.
Желательно компания, с портфолио, отзывами.
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