В команду на проект длительностью от трех месяцев требуется ведущий php разработчик.

Работа удаленная или в офисе Москвы, Санкт-Петербурга или Сыктывкара.

Компенсация 45-90К с еженедельной выплатой, с успешным кандидатом оговаривается отдельно.

Возможна постоянная занятость (в качестве компенсационного пакета предлагается 13-тая з/п разбитая по месяцам).

Необходимы:

- опыт коммерческой php разработки: строго от 5 лет;

- умение и возможность работать 8 часов в день, 5 дней в неделю;

Приветствуется:

- опыт работы в офисе;

- хорошие навыки в работе с фрейморками, SVN;

- опыт координации php-кодеров;

- опыт написания кода, который будет работать на нескольких серверах (на одном логика, на втором данные и т.п.);

- опыт участия в проектах размерностью 1000+ человеко-часов;

- навыки оптимизации приложений и баз данных.

Мы ищем грамотного разработчика, который уже давно набил все возможные шишки и теперь готов реализовать свой опыт.

Коротко о проекте:

http://test7.artwell.ru/

http://test7.artwell.ru/iner11.html

http://test7.artwell.ru/iner25.html

http://test7.artwell.ru/iner46.html

На входе вы получите ТЗ, сверстанные шаблоны, менеджера проекта и одного или несколько php-кодеров.

Upd: на данную позицию будем рассматривать только кандидатов с гражданством РФ - решили брать людей только с перспективой дальнейшего официального трудоустройства.