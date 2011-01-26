Требуются дизайнеры, web-программисты для разработки интернет ресурсов входящие в проект "investment in 2011" .

"Investment in 2011" - это социально-коммерческий проект, который направлен на создание новых, глобальных интернет ресурсов под финансированием инвестиционной англо-голландской группы.

Команда профессиональных экономистов и маркетологов создала новую технологию взаимосвязи с сотрудниками для проекта "investment in 2011" .

Каждый сотрудник, который причастен к разработке одному из сайтов - не просто сотрудник, а его один из владельцев, т.е. акционер.

Такая форма сотрудничества развивает будущее специалистов, предает им стабильность и естественно гарантию инвесторам о безопасности выделенных инвестиций.

"когда от человека что-то зависит - он делает либо всё, либо ничего" - именно этот принцип есть основой этой технологии.

Отбор специалистов происходит в 5 странах мира: Великобритания, Голландия, США, Россия, Украина.

(информация об интернет-ресурсах конфиденциальная. К ней доступны только отобранные специалисты)

Резюме отправляйте на [email protected]

Будем рады сотрудничеству.