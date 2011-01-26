Ищем специалистов по парсерам интернет-магазинов

Ищем специалистов по парсерам каталогов интернет-магазинов с опытом.

Оплата – 20$/1 магазин. Результат: парсер+бд в нужном формате (для всех один)+поддержка (парсер должен обновлять данные если не меняется структура сайта-источника; возможность дальнейшего обращения за доработкой). Оплата сдельная. Объемы – 3-5 парсеров в неделю.

База товаров магазина нужна в виде нескольких файлов XLS или CSV (для каждого раздела магазина / товарной группы свой файл) в формате XLS с колонками:

Товарная группа | Производитель | Название товара | Артикул производителя | Цена | Фото | Название характеристики 1 | Название характеристики 2

(вместо "Названия характеристики 1" – реальное название характеристики, например, Вес или Материал)

Описание товара должно быть в одной ячейке, характеристики – отдельно в своих ячейках.

Товарная группа, Производитель, Название товара, Цена, Фото – обязательные основные ячейки.

Платформа значения не имеет, php, perl, delphi и пр. Главное результат.