Ищем специалистов по парсерам интернет-магазинов

Разработка модулей для веб приложения. Знание HTML,CSS, Mysql, PHP, библиотеки Jquery В общих чертах о задании. Необходимо разработать для клиентской части веб-приложения HTML страницы интерфейсов. На страницах применяется пользовательская функциональность на основе jquery: плагины, эффекты, виджеты ...
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Ищем специалистов по парсерам каталогов интернет-магазинов с опытом.
Оплата – 20$/1 магазин. Результат: парсер+бд в нужном формате (для всех один)+поддержка (парсер должен обновлять данные если не меняется структура сайта-источника; возможность дальнейшего обращения за доработкой). Оплата сдельная. Объемы – 3-5 парсеров в неделю.
База товаров магазина нужна в виде нескольких файлов XLS или CSV (для каждого раздела магазина / товарной группы свой файл) в формате XLS с колонками:
Товарная группа | Производитель | Название товара | Артикул производителя | Цена | Фото | Название характеристики 1 | Название характеристики 2
(вместо "Названия характеристики 1" – реальное название характеристики, например, Вес или Материал)
Описание товара должно быть в одной ячейке, характеристики – отдельно в своих ячейках.
Товарная группа, Производитель, Название товара, Цена, Фото – обязательные основные ячейки.
Платформа значения не имеет, php, perl, delphi и пр. Главное результат.
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