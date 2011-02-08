Требуется PHP программист

Для постоянной работы в офисе г. Днепропетровск.

Минимум 1 год работы программистом в компании (а не на себя фрилансом).

Приветствуется знание разговорного английского.

Все предложения сбрасывать на почту andron (далее цифра шесть и значок собачки) mail.ru