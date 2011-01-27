Срочно разыскивается программист.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки181 просмотр
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Здравствуйте. Срочно разыскивается программист знающий PHP и AJAX. Для крупного социального интернет проекта СНГ. Предпочтение отдаёт программистам с опытом работы в данной сфере. Подробная информация по ICQ 9770377.

13 лет назад
dekanov
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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