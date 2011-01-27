Требуется программист PHP/MySQL

Требуется опытный PHP + MySQL программист с глубокими знаниями HTML, CSS, JavaScript, Ajax. Кандидат должен обладать опытом работы в сфере электронной коммерции не менее 4 лет. Обязательны знания аспектов Интернет безопасности (атака баз MySQL, сценарии взлома, атака нулевым символом, XSS, и.т.д.)

Обязательные навыки:

- PHP/MYSQL

- HTML/CSS

- Javascript, Ajax, JQuery

- Zend Framework

- Предыдущий опыт интеграции систем оплаты и создания Интернет-магазинов

- Успешный опыт с партнёрскими программами приветствуется

- знание английского языка, позволяющее понимать технические задания. Хорошее знание английского языка приветствуется.

Обязательные условия:

- Профессионализм и ответственность

- Высокоскоростной выход в Интернет

- Рабочие часы: 8 часов в день, 5 дней в неделю

- Доступность для связи в рабочее время

- Эта работа предполагает полную занятость. Вы должны будете отказаться от выполнения прочих проектов во время работы.

Если вы готовы присоединиться к международной команде профессиональных web-разработчиков и для вас немаловажен перспективный карьерный рост, вышлите, пожалуйста своё резюме (желательно на английском) и информацию по предыдущим проектам на адрес [email protected] Пожалуйста, не указывайте проекты, выполненные командой разработчиков. Нас интересует исключительно ваш личный опыт.