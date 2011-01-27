Требуется программист PHP/MySQL

Разработка модулей для веб приложения. Знание HTML,CSS, Mysql, PHP, библиотеки Jquery В общих чертах о задании. Необходимо разработать для клиентской части веб-приложения HTML страницы интерфейсов. На страницах применяется пользовательская функциональность на основе jquery: плагины, эффекты, виджеты ...
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Требуется опытный PHP + MySQL программист с глубокими знаниями HTML, CSS, JavaScript, Ajax. Кандидат должен обладать опытом работы в сфере электронной коммерции не менее 4 лет. Обязательны знания аспектов Интернет безопасности (атака баз MySQL, сценарии взлома, атака нулевым символом, XSS, и.т.д.)
Обязательные навыки:
- PHP/MYSQL
- HTML/CSS
- Javascript, Ajax, JQuery
- Zend Framework
- Предыдущий опыт интеграции систем оплаты и создания Интернет-магазинов
- Успешный опыт с партнёрскими программами приветствуется
- знание английского языка, позволяющее понимать технические задания. Хорошее знание английского языка приветствуется.
Обязательные условия:
- Профессионализм и ответственность
- Высокоскоростной выход в Интернет
- Рабочие часы: 8 часов в день, 5 дней в неделю
- Доступность для связи в рабочее время
- Эта работа предполагает полную занятость. Вы должны будете отказаться от выполнения прочих проектов во время работы.
Если вы готовы присоединиться к международной команде профессиональных web-разработчиков и для вас немаловажен перспективный карьерный рост, вышлите, пожалуйста своё резюме (желательно на английском) и информацию по предыдущим проектам на адрес [email protected] Пожалуйста, не указывайте проекты, выполненные командой разработчиков. Нас интересует исключительно ваш личный опыт.
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