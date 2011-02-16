Программист, который знаком с phpfox

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки111 просмотров
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Нужен программист который знаком с системой phpfox либо знает php и имеет желание ознакомится с phpfox, для постоянной удалённой работы по созданию модулей.

Имеется вся необходима информация для изучения системы, также ответы на любые вопросы.

PHP
13 лет назад
zacker2
Попов 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
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