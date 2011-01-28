Нужен php-кодер

Для развития проекта социальной сети под руководством ведущего программиста нужен маньяк, который умеет писать и читать чужой код(без ООП). знает jquery - как минимум - и работал с ajax. + опыт с мемкешед, будет замечательно.

Ориентировочный срок: 12 месяцев.

Загрузка: 5 дней в неделю, 8 часов в день.

Вознаграждение: 25К рублей.

Работа удаленная или в офисе Москвы, Санкт-Петербурга или Сыктывкара.

Upd: на данную позицию будем рассматривать только кандидатов с гражданством РФ - решили брать людей только с перспективой дальнейшего официального трудоустройства.