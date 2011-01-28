PHP программист для постоянного сотрудничества

Описание проекта: Итернет-магазин Sweettoys.ru товаров для детей приглашает на удаленную работу опытного программиста вэб-сайтов (HTML, PHP). С навыками работы с интернет-магазинами, располагающими широкими диапазоном функций, в т.ч. нестандартных. Задачи: - техническая поддержка текущей версии сайта (движок собственный); - умение ...
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Нужен человек
- подробно документирующий код в процессе его создания;
- без колебаний оформляющий код в соответствии с предоставленным стандартом кодирования;
- понимающий основы ООП в PHP;
- ответственно подходящий к поставленной задаче;
- работающий на результат;
- умеющий и желающий работать в команде;
- умеющий читать и понимать документацию на английском языке;
- умеющий писать документацию на русском языке;
- способный аргументированно отстоять сроки реализации порученной ему задачи;
Необходим опыт:
- программирования и поддержки динамических сайтов;
- создания систем администрирования, индивидуальных back-office'ов и сервисов;
- проектирования БД;
- применения технологий: PHP, mySQL, HTML, CSS;
Полезен опыт:
- применения технологий: JavaScript, DHTML, XML, XSLT;
- создания веб проектов с использованием wordpressl, движка форумов IPB, phpBB;
Задачи:
- проектирование и разработка вебпроектов различных уровней сложности c использованием технологий Apache, PHP, mySQL, XML, XSLT;
- участие в развитии направления разработки интернет приложений;
Что можем предложить:
- удаленная работа с достаточно гибким графиком
- неформальное устное общение по скайпу, консультации с другими программистами при необходимости
в предложении жду опыт работы, возможно примеры выполненных проектов и желаемая зп в месяц за полный день или полставки
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