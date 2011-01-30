Требуется web-программист.

Нужен хороший универсальный специалист с приемлимыми ценами для выполнения сдельных проектов по Веб программированию. Требования: PHP SQL JS HTML+CSS соответственно AS/Flash – желательно С#/C++ – желательно Виды ...
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Требования:
Необходимые навыки: PHP, Perl, MySQL, JavaScript, JQuery, JSon, CSS, HTML, XML, WML, regexp, умение разбираться в различных framework’ах (Symfony, Kohana, Zend и др.), в различных движках сайтов (Wordpress, Drupal, Django, Joomla, Joostina , e107, ShopCms, SMF, Xoops, phpBB, IPB и др.)
Знания в администрировании UNIX-серверов (Debian, CentOS, FreeBSD), конфигурирование, настройка Apache, PHP, MySQL, mail, ftp, .htaccess. Репликация баз, кластер серверов.
Будет плюсом, знания в области телематических услуг: SMS, IVR, USSD, WAP.
Задачи: Разработка партнерских программ, биллинговых систем (WEB/WAP), писать плагины для различных движков сайтов (как для распространенных так и самописных), сбор данных из баз данных, log-файлов.
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